Kulüpten yapılan açıklamada, 1 Aralık itibarıyla tüm teknik ekip ve futbolcuların ödemelerinin TL bazında yapılacağı bildirildi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, alınan kararla ilgili olarak şunları kaydetti:
"Ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumu göz önünde bulundurarak ve yabancı kurların kendi para birimimiz karşısında suni bir talep görmesini engellemek adına, böyle bir karar aldık ve derhal uygulamaya soktuk. Ülke ekonomisi genelinde medyada en çok konuşulan sektörlerden biri olan futbol sektörü, bu uygulama sayesinde diğer sektörlere de emsal teşkil etsin isteriz. Türkiye'de Türklerle iş yapan her kişi ve kurum için, artık tek alışveriş aracı TL olmalıdır."
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