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Medipol Başakşehir zirveye ortak oldu

Turuncu-lacivertli ekip Galatasaray’ı 5-1 yendi.

Medipol Başakşehir zirveye ortak oldu

Turuncu-lacivertli ekip Galatasaray’ı 5-1 yendi.

19 Kasım 2017 Pazar 09:16
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Medipol Başakşehir zirveye ortak oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşma, turuncu-lacivertli ekibin 5-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyetle puanını 26'ya taşıyan Medipol Başakşehir, zirveye ortak oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 yendi. Galibiyetle puanını 26'ya taşıyan Medipol Başakşehir, Galatasaray ile puanını eşitleyerek zirveye ortak oldu.

Maçın kontrolünü elinde tutan Medipol Başakşehir, Attamah, Adebayor (3) ve Kerim Frei'ın golleriyle sonuca giderken, sarı-kırmızılı ekibin tek golünü ise Gomis kaydetti.

Bu sonuçla 12. hafta sonunda ligin zirvesinde Galatasaray ve Medipol Başakşehir 26'şar puanla yer alırken, sarı-kırmızılı takım, averajla da olsa liderliğini korudu.

Geride kalan sezonun 27. haftasında rakibine 4-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir deplasmanından yine 4 farklı bir sonuçla ayrıldı.

Üç haftada 6 puan kaybetti

Galatasaray, 9. haftada Fenerbahçe beraberliğine rağmen en yakın rakibinin 6 puan önünde yer alırken, son 3 müsabakasında kaybettiği 6 puan, avantajını yitirmesine neden oldu.

Fenerbahçe derbisinin ardından deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki 5-1'lik Gençlerbirliği galibiyetiyle moral bulmasına karşın, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 kaybederek taraftarlarını üzdü.

Medipol Başakşehir'i yine yenemedi

Galatasaray, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile üst üste oynadığı 4 müsabakayı kazanamadı.

Turuncu-lacivertli ekip karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonunun ilk yarısındaki maçta 2-0'lık skorla elde eden sarı-kırmızılı takım, daha sonraki 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Tudor, Abdullah Avcı ile tartıştı

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Igor Tudor, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile tartıştı.

Maçın 28. dakikasında Fernando ile Visca arasında yaşanan bir pozisyonun ardından Medipol Başakşehir'in teknik heyeti, Galatasaraylı oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartını alması gerektiği yönünde hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterirken, Igor Tudor'un tepkisi ise Abdullah Avcı'ya oldu.

Rakip takım yedek kulübesine yönelen Tudor, eliyle Avcı'ya doğru, çok konuştuğu şeklinde işaret yaparken, araya giren 4. hakem Suat Arslanboğa, Hırvat çalıştırıcıyı sakinleştirmeye çalıştı. Tudor'un agresif tutumuna karşı Abdullah Avcı ise sakin olması yönünde işaretler yaptı.

Adebayor'dan Galatasaray'a 6 gol

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Emmanuel Adebayor, Galatasaray karşısında çıktığı 2 lig maçında da "hat-trick" yapmayı başardı.

Geride kalan sezonun devre arasında turuncu-lacivertli ekibe transfer olan Adebayor, sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı ilk lig maçında da 3 gol atarken, bugün de rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başardı.

Adebayor, Süper Lig kariyerindeki 13 golün 6'sını Galatasaray'a atmış oldu.

Yenilmezlik serisi 28 maça çıktı

Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 mağlup ederek, sahasındaki yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı.

Turuncu-lacivertli takım son olarak 2015-2016 sezonunda 12 Mart 2016'da sahasında Osmanlıspor'a 3-2 kaybetmişti.

Bu sezon ligin ilk haftasında Bursaspor'u 1-0, üçüncü haftasında da Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, 2017-2018 sezonunda iç sahadaki tek puan kaybını 5. haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak yaşamıştı. Medipol Başakşehir, 8. haftada Aytemiz Alanyaspor'u, 10. haftada da Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1'le geçmişti.

Yaklaşık 9 yıl sonra 5 gol

Sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, ligde son olarak 22 Şubat 2009'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçta Kocaelispor'dan 5 gol yemişti. 

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 3 bin 191 gün sonra kalesindeki 5 gole engel olamadı.

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 2002-2003 sezonunda 6-0 yenildiği müsabakada Fenerbahçe'den yedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirGalatasaray
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