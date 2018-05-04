Medipol Başakşehir yıkıldı

Goller: Dk. 14 Bajic (Medipol Başakşehir), Dk. 90+2 Volkan Babacan (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, 1-1 berabere kaldı.
52. dakikada Emre Kılınç'ın vuruşunda, ceza alanı içinde Medipol Başakşehirli oyuncuların müdahale edemediği meşin yuvarlağı önünde bulan Robinho, kötü bir vuruşla topu taca gönderdi.
70. dakikada Robinho'nun ceza alanı önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
87. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı önünden vuruşunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, aradığı golü buldu. Sol kanattan rakip ceza alanına giren Robinho'nun son çizgide ortasında, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol edemedi. Daha sonra direğe çarpan top Volkan'ın ayağına da çarparak kaleye gitti: 1-1
Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
AA