SİVAS

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın konuk olacakları lider Medipol Başakşehir'i yenmek istediklerini söyledi.

Keleş, yaptığı açıklamada, rakipleri Medipol Başakşehir'in Spor Toto Süper Lig'in iyi organize olan takımları arasında yer aldığını belirtti.

Ligin 12. haftasında deplasmanda 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçında takım olarak çok güzel bir oyun sergilediklerini aktaran Keleş, "Oyuncularımızın konsantrasyonu iyi olduğunda, rakipten daha istekli oynayarak mücadeleyi ön plana çıkarttığımızda, Medipol Başakşehir yenemeyeceğimiz bir takım değil." dedi.

Rakiplerini yenecek güçte olduklarını ifade eden Keleş, "Her şeyden önce iyi konsantre olmamız lazım. Lideri yenmenin keyfini yaşamak istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz." diye konuştu.

Sivasspor'da iki eksik

Kırmızı-beyazlı ekipte, Brezilyalı oyuncu Douglas Santos cezalı olması, Mert Hakan Yandaş ise sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir önünde forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisinde Brezilyalı futbolcu Robinho ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.