Medipol Başakşehir transfer defterini kapattı

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdükleri Hollanda'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer döneminde 5 futbolcuyu renklerine bağladıklarını söyledi.

Transfer planlamaları üzerinde ocak ayından bu yana çalıştıklarını ifade eden Avcı, "Lig devam ederken de bu sayıda transfer yapacağımızı söylemiştim. Daha önceden tespit ettiğimiz oyuncuları, ekibimizin içine kattık. Şu an için gözüken transferi kapattık" dedi.

Kadrolarına kattıkları son isim Emre Belözoğlu'nun transferini değerlendiren Avcı, şöyle konuştu:

"Emre ile milli takımda da beraber çalıştım. Türk futbol tarihinin en yetenekli ve kariyerli oyuncularından bir tanesi. Hem saha içi hem de saha dışındaki tecrübeleriyle, gelişen kulübümüzün oyuncu grubuna aktaracağı çok şeyler olacağını düşünüyoruz. Emre, hem futboluna hem de karakterine inandığımız birisi. Geldiği günden beri son derece olumlu. Performans hocamızla özel çalışıyor. Oyuncu grubu mutlu, biz mutluyuz. Umarım bu olumlu bir şekilde sahaya yansıyacaktır."

"Umarım zirveyi zorlayacağız"

Avcı, ağır antrenmanlar yaparak yeni sezona hazırlandıklarını dile getirerek, "Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz ama ligden önce 30 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi maçımız var. Hem lige hem de Avrupa kupalarına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Takım oyunuyla bir yere geldik. Bu bizim için çok önemli. Bunu geliştirmeye çalışacağız. Ayrıca bu seneki hedeflerimizden bir tanesi de bireysel performanslarımızı hem fiziksel hem de zihinsel olarak yukarıya çekmek. Umarım zirveyi zorlayacağız" şeklinde konuştu.