Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Medipol Başakşehir transfer defterini kapattı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, önceden tespit ettikleri 5 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "Şu an için transferi kapattık" dedi.

Medipol Başakşehir transfer defterini kapattı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, önceden tespit ettikleri 5 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "Şu an için transferi kapattık" dedi.

13 Temmuz 2015 Pazartesi 11:28
331 Okunma
Medipol Başakşehir transfer defterini kapattı
HOENDERLOO 
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdükleri Hollanda'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer döneminde 5 futbolcuyu renklerine bağladıklarını söyledi.

Transfer planlamaları üzerinde ocak ayından bu yana çalıştıklarını ifade eden Avcı, "Lig devam ederken de bu sayıda transfer yapacağımızı söylemiştim. Daha önceden tespit ettiğimiz oyuncuları, ekibimizin içine kattık. Şu an için gözüken transferi kapattık" dedi.

Kadrolarına kattıkları son isim Emre Belözoğlu'nun transferini değerlendiren Avcı, şöyle konuştu:

"Emre ile milli takımda da beraber çalıştım. Türk futbol tarihinin en yetenekli ve kariyerli oyuncularından bir tanesi. Hem saha içi hem de saha dışındaki tecrübeleriyle, gelişen kulübümüzün oyuncu grubuna aktaracağı çok şeyler olacağını düşünüyoruz. Emre, hem futboluna hem de karakterine inandığımız birisi. Geldiği günden beri son derece olumlu. Performans hocamızla özel çalışıyor. Oyuncu grubu mutlu, biz mutluyuz. Umarım bu olumlu bir şekilde sahaya yansıyacaktır."

"Umarım zirveyi zorlayacağız"

Avcı, ağır antrenmanlar yaparak yeni sezona hazırlandıklarını dile getirerek, "Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz ama ligden önce 30 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi maçımız var. Hem lige hem de Avrupa kupalarına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Takım oyunuyla bir yere geldik. Bu bizim için çok önemli. Bunu geliştirmeye çalışacağız. Ayrıca bu seneki hedeflerimizden bir tanesi de bireysel performanslarımızı hem fiziksel hem de zihinsel olarak yukarıya çekmek. Umarım zirveyi zorlayacağız" şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 10:26
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Medipol Başakşehir Transfer Defterini Kapattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ