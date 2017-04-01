Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisar Belediyespor, Medipol Başakşehir'i sahasında 2-1 mağlup etti.

Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada haftaya başlayan Medipol Başakşehir, sezonun devre arasında Akhisar Belediyespor'a kiralık olarak verdiği Cikalleshi'nin 90+4. dakikada attığı golle maçtan puansız ayrıldı.

7. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Ferhat Öztorun'un ceza sahası içine yaptığı ortada Cengiz Ünder'in göğsüyle indirdiği topa Adebayor sert vurdu. Kaleci Lukac meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

19. dakikada bu kez ev sahibi ekip fırsattan yararlanamadı. Özer Hurmacı'nın ortasında savunmadan seken top Vaz Te'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu kornere attı.

23. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ceza alanına ortasında Adebayor çapraz pozisyonda topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

28. dakikada Vaz Te sağ kanattan ceza alanına orta yaptı, Olcan Adın'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

41. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin kaleye şutunda kaleci Lukac topa sahip oldu.

45+3. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta savunmanın arkasına sarkan Cengiz Ünder, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Ceza alanı çizgisi üzerinde Lukac'ın önlediği top Visca'nın önünde kaldı, meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.

58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan Özer Hurmacı'nın organize ettiği hücumda, Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu Miguel Lopes ceza alanına gönderdi. Sağ çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Vaz Te, topu yerden bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

73. dakikada Özer Hurmacı'nın pasında orta sahanın sağında topla buluşan Olcan Adın, çaprazdan ceza alanına girdiği anda etkisiz bir vuruş yapınca kaleci Volkan Babacan rahat bir şekilde meşin yuvarlağa sahip oldu.

78. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Cengiz Ünder'in soldan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yalçın Ayhan, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-1

90+2. dakikada Caicara'nın sağdan ortasında altıpasın önünde Mustafa Pektemek'in müsait pozisyonda topa dokunamadığı meşin yuvarlağı Cengiz Ünder kontrol etti. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Mahmut Tekdemir, savunmanın müdahalesiyle kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

90+4. dakikada Akhisar Belediyespor yeniden öne geçti. Sağ kanattan Olcan Adın'ın ortasında defansın uzaklaştırmadığı topa Miguel Lopes hamle yaptı. Bu oyuncunun ayağından seken meşin yuvarlakla ceza alanı önünde buluşan Cikalleshi'nin bekletmeden şutunda, top filelere gitti: 2-1

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.