Medipol Başakşehir sahasında galip

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

9. dakikada Aytemiz Alanyaspor etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta Junior Fernandes, Caicara'yı geçip pasını Vagner Love'a verdi. Vagner Love da ceza sahası içinde Yalçın Ayhan'ı geçti, şutunu atacağı sırada kaleci Volkan Babacan yatarak topu son anda kontrol etti.

34. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba, sağ kanatta topla buluştu. Emre, ceza sahasına hareketlenen Vagner Love'a pasını attı. Brezilyalı oyuncu, Epureanu'dan sıyrıldıktan sonra sağ çaprazda dar açıdan şutunu attı, kaleci Volkan Babacan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

38. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Caicara, Nsakala'yı geçti ve ceza sahasına girdi. Caicara'nın son çizgiden içeriye çevirdiği top, savunmaya çarptı ve tekrar Brezilyalı oyuncuya geldi. Caicara bu kez altıpasa yakın bir noktada bekleyen Visca'ya yerden pasını attı. Visca'nın gelişine sert şutunda top üst direğe çarptı ve ardından ağlarla buluştu: 1-0

43. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne çok yaklaştı. Mossoro sol kanattan ceza sahasına girdi, ortasında Mustafa Pektemek altıpas içinde müsait pozisyonda topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

46. dakikada Medipol Başakşehir tehlikeli geldi. Cengiz Ünder, Mustafa Pektemek'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına girdi, çaprazdan sert bir şut gönderdi. Cengiz'in şutunda kaleci Haydar soluna uzanarak topu çeldi, boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

50. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Edin Visca, sağ kanattan süratle rakip ceza sahasına yaklaştı, ön direğe yaptığı ortada Mustafa Pektemek zor pozisyonda topa dokundu. Savunmada Omeruo'ya çarpan top tekrar Mustafa Pektemek'e çarparak ağlara gitti: 2-0

53. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Mossoro, savunmanın arkasına kaçan Visca'ya pasını attı. Visca, Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına girmeden aşırtma bir vuruş yaptı, top farklı şekilde üstten auta çıktı.

54. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole çok yaklaştı. Emre Akbaba ile paslaşan Vagner Love, ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluştu. Vagner Love ceza sahasına girmeden sol ayağıyla yerden sert bir şut gönderdi, yan direğe çarpan top oyun alanına döndü. Ardından savunma topu, tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

57. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Gassama son çizgiye kaçan Emre Akbaba'ya pasını verdi. Emre, ceza sahası içinde rakibinden sıyrıldı, altı pasa yakın bir noktada bekleyen Junior Fernandes'e pasını verdi. Fernandes'in bekletmeden attığı sert şutta top filelerle buluştu: 2-1

88. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Napoleoni, sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, boşta kalan topu arka direkte Visca kontrol etti. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Haydar yatarak topu kontrol etti.

89. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliğe yaklaştı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, top az farkla yan direğin dibinden auta çıktı.

90+1. dakikada konuk ekip yine etkili geldi. Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Plet'in yaptığı ortaya arka direkte Guerrier kafayı vurdu, top direğin hemen yanından auta gitti.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.