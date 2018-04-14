Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536
İçimizden Biri : Aras Taşdemir
İçimizden Biri : Aras Taşdemir
D&R satılıyor
D&R satılıyor
Bir başkaldırı hikayesi
Bir başkaldırı hikayesi
Yarın Miraç Kandili
Yarın Miraç Kandili
Unvanını korumak için mindere çıkacak
Unvanını korumak için mindere çıkacak

Medipol Başakşehir liderlik maçında

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir liderlik maçında

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

14 Nisan 2018 Cumartesi 10:45
0 Okunma
Medipol Başakşehir liderlik maçında

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak. 

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Haftaya 59 puanla lider giren Medipol Başakşehir, zirve mücadelesi veren takımlardan Beşiktaş'ın 29. hafta maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenip aynı puana ulaşarak averajla zirveye çıkmasıyla Galatasaray maçı öncesinde 2. sırada bulunuyor.

Son üç maçını kazanan turuncu-lacivertliler, 57 puanlı Galatasaray'ın 2 puan önünde deplasman maçına çıkacak. Medipol Başakşehir, Galatasaray karşısında mağlup olmaması durumunda bu haftayı da lider kapatacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma, turuncu-lacivertli ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

Napoleoni yok

Medipol Başakşehir'de, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Galatasaray karşılaşmasında görev yapamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, tedavisi süren Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'nun durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Mossoro'nun yetişmemesi durumunda orta sahada Arda Turan'a forma vermesi bekleniyor.

3 futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Galatasaray karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 30. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirGalatasaraySpor Toto Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe'nin konuğu Bursaspor
Göztepe'nin konuğu Bursaspor
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Milli motosikletçiler İspanya'da piste çıkacak
Milli motosikletçiler İspanya'da piste çıkacak
PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi
PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi
Terraneo'ya İngiltere'de yeni görev
Terraneo'ya İngiltere'de yeni görev
Mustafa Cengiz'den şeffaflık açıklaması
Mustafa Cengiz'den şeffaflık açıklaması
Görme engelli judocuların dünya kupası heyecanı
Görme engelli judocuların dünya kupası heyecanı
NBA'de play-off'lara kalan son takım belli oldu
NBA'de play-off'lara kalan son takım belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ