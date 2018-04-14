Medipol Başakşehir liderlik maçında

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Haftaya 59 puanla lider giren Medipol Başakşehir, zirve mücadelesi veren takımlardan Beşiktaş'ın 29. hafta maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenip aynı puana ulaşarak averajla zirveye çıkmasıyla Galatasaray maçı öncesinde 2. sırada bulunuyor.

Son üç maçını kazanan turuncu-lacivertliler, 57 puanlı Galatasaray'ın 2 puan önünde deplasman maçına çıkacak. Medipol Başakşehir, Galatasaray karşısında mağlup olmaması durumunda bu haftayı da lider kapatacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma, turuncu-lacivertli ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

Napoleoni yok

Medipol Başakşehir'de, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Galatasaray karşılaşmasında görev yapamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, tedavisi süren Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'nun durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Mossoro'nun yetişmemesi durumunda orta sahada Arda Turan'a forma vermesi bekleniyor.



3 futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Galatasaray karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 30. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak.