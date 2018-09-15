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Medipol Başakşehir'in konuğu Antalyaspor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak.

Medipol Başakşehir'in konuğu Antalyaspor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:43
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Medipol Başakşehir'in konuğu Antalyaspor

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Bu maç öncesinde Medipol Başakşehir'in 9 puanı bulunuyor. Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, üçüncü haftada Akhisarspor, son hafta maçında da Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete uzandı.

İlk 4 haftada 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgisi bulunan Antalyaspor ise 7 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de cezalı Emre Belözoğlu bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Emre'nin yanı sıra geçtiğimiz sezondan cezası süren Arda Turan ile sakatlıkları bulunan Gael Clichy ve Karim Hafez de Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAntalyasporSüper LigFutbol
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