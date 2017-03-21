Medipol Başakşehir'in Cengiz Ünder mutluluğu

İSTANBUL - Kulüpler Birliği Vakfı ve İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Milli Takım'a seçilen genç oyuncuları Cengiz Ünder'in ay-yıldızlı ekibe katkı sağlayacağını söyledi.

Gümüşdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. Futbol Zirvesi'ndeki, "Süper Lig'de oynayan gençlerimizin sayılarının artacağını ümit ediyorum." sözlerine değinerek, "Hepimizin temennisi yerli futbolcuların yetişmesi. Medipol Başakşehir olarak buna uyuyoruz. Diğer kulüplerimizde çok önemli yabancı futbolcular var. Onların burada olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz ama Türk futbolcularımızın sayısını artmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın Finlandiya ve Moldova maçlarının aday kadrosuna alınan Medipol Başakşehir'in 19 yaşındaki futbolcusu Cengiz Ünder'in önemli katkılar sağlayacağına vurgu yapan Gümüşdağ, "Mutluyuz. Kardeşimiz, önemli katkılar sağlayacak. Tabii Sayın Abdullah Avcı'ya 19 yaşında bir oyuncuya bu şansı verdiği ve Türk Milli Takımı'na Cengiz'i kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Cengiz, milli takımda da başarılı olur." ifadelerini kullandı.

"EURO 2024'ün en büyük adayı biziz"

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığında Almanya ile yarıştığını aktaran Gümüşdağ, "Dünyada 18 kulübün 18 yeni stadı olan başka bir devlet yok. Dolayısıyla EURO 2024'ün en büyük adayı biziz." şeklinde görüş belirtti.