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Medipol Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi Club Brugge

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir, Belçika'nın Club Brugge takımı ile eşleşti.

Medipol Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi Club Brugge

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir, Belçika'nın Club Brugge takımı ile eşleşti.

14 Temmuz 2017 Cuma 14:06
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Medipol Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi Club Brugge

Medipol BaşakşehirUEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge ile mücadele edecek.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda yapılan kura çekiminin ardından Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakibi, Belçika'nın Club Brugge takımı oldu.

Medipol Başakşehir, ilk maçını deplasmanda 25 veya 26 Temmuz'da, rövanşı ise evinde 1 veya 2 Ağustos'ta oynayacak. 

İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılmaya hak kazanacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirUEFA Şampiyonlar LigiBelçikaClub Brugge
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