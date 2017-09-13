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Medipol Başakşehir ilk peşinde

Turuncu-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynayacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Medipol Başakşehir ilk peşinde

Turuncu-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynayacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

13 Eylül 2017 Çarşamba 12:46
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Medipol Başakşehir ilk peşinde

İSTANBUL -  UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi gruplarında tarihindeki ilk maçına çıkacak.

Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme ve play-off turlarında yer alan turuncu-lacivertli ekip, ilk kez grup aşamasında mücadele edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İstanbul ekibi, grupta oynayacağı bu ilk maçı kazanarak, iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Avrupa'daki 11. maç

Medipol Başakşehir, Ludogorets ile karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 11. maçına çıkacak.

Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberliği bulunan turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmak istiyor.

Avrupa kupalarındaki maçlar

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı.

Play-off turunda ise Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetmişti.

2015-2016 sezonunda, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti.

Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalmış, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçmişti.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 mağlup olmuş, deplasmanda ise rakibiyle 2-2 berabere kalarak elenmişti. Başakşehir, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmıştı.

Hedef 2. galibiyet

Abdullah Avcı'nın ekibi, sahasında Ludogorets'i mağlup ederek, Avrupa kupalarındaki ikinci galibiyetini de almaya çalışacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında sahasında oynadığı 2. maçta (2-0) elde etmişti.

En golcü isim Visca

İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 10 maçta fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 17 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 4 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip ediyor.

Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Doka, Emre Belözoğlu ve Adebayor imza attı. 

AA

Son Güncelleme: 13.09.2017 12:48
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir
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