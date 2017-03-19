Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor berabere kaldı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor maçı 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor maçının ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

9. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Mossoro ile duvar pası yapan Adebayor, Kardemir Karabükspor ceza sahasına girdi. Togolu futbolcu, kaleci Ahmet Şahin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan şutunu çekti. Ahmet Şahin üzerine gelen topu kontrol etti.

16. dakikada ev sahibi takım golü buldu. Visca ile duvar pası yapan ve sağ kanattan son çizgiye kadar inen Caicara'nın ceza sahasına ortasında arka direkte Doka topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

28. dakikada Kardemir Karabükspor beraberliği yakaladı. Sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Seleznov, Caicara'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Özgür Yankaya penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Seleznov, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

32. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Visca, Mossoro'nun pası ile sağ kanattan ceza sahasına girdi. Visca'nın altıpas üzerine yerden gönderdiği sert topa Adebayor dokunamadı, geriden gelen Doka yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde üstten auta gitti.

37. dakikada konuk ekip, Seleznov ile ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Traore, üç rakibinden sıyrılıp, savunmanın arkasına sarkan Seleznov'a pasını gönderdi. Seleznov, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Kardemir Karabükspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Seleznov, sağ kanattan bindiren Bliznichenko'ya pasını gönderdi. Kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kalan Bliznichenko'nun yerden vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-2

50. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golünü attı. Sol kanattan Alparslan Erdem'in yerden ortasında penaltı noktası üzerindeki Visca gelişine topa sert vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 2-2

59. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Visca'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpasa yakın bir noktada topa kafayı vuran Adebayor, takımının üçüncü golünü attı: 3-2

72. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor atağında, Barış Başdaş'ın sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte Seleznov, dar açıdan çok sert vurdu. Kaleci Volkan Babacan son anda topu kornere çeldi.

77. dakikada Kardemir Karabükspor, skora 3-3'lük eşitliği getirdi. Tanase'nin kullandığı frikikte kaleci Volkan Babacan'dan dönen topu ceza sahasında önünde bulan Papp, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-3

81. dakikada Adebayor, Dany'den kurtardığı topla sağ taraftan ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Adebayor, topu Mustafa Pektemek'e çıkardı. Mustafa'nın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

Karşılaşma, 3-3 berabere sona erdi.

İlk yarının sonunda gerginlik

Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan karşılaşmada, ilk yarının sonunda iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Ev sahibi ekibin deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu ile Kardemir Karabükspor'da yedek kulübesinde bulunan oyunculardan Serdar Deliktaş, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından birbirinin üzerine yürüdü. Gerginlik, diğer oyuncuların da müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlendi.

Karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya, yaşananlar sonrasında Emre ve Serdar'a sarı kart gösterdi.

Adebayor 2. golünü attı

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor, turuncu-lacivertli takımdaki ikinci golünü attı.

Geçen hafta Atiker Konyaspor deplasmanında Medipol Başakşehir'deki ilk golünü atan Adebayor, Kardemir Karabükspor karşısında da fileleri havalandırarak, İstanbul'daki ilk gol sevincini yaşadı.

Cengiz Ünder riske edilmedi

Medipol Başakşehir'in iki gün önce yaptığı antrenmanda belinde ağrı hisseden Cengiz Ünder, tedbir amaçlı olarak, Kardemir Karabükspor maçının kadrosuna alınmadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Cengiz'in yerine Brezilyalı oyuncu Doka'ya ilk 11'de şans verdi. Doka, Kardemir Karabükspor karşısında takımının ilk golünü atan isim oldu.

Kardemir Karabükspor kötü serisine son verdi

Kardemir Karabükspor, deplasmandaki 5 maçlık yenilgi serisine Medipol Başakşehir beraberliği ile son verdi.

Konuk ekip, bu sezon dış sahadaki 2. beraberliğini elde etti.