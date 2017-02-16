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Medipol Başakşehir, Gaziantepspor maçına hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Gaziantepspor maçına hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

16 Şubat 2017 Perşembe 13:22
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Medipol Başakşehir, Gaziantepspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 18 Şubat Cumartesi günü Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmana, sakatlığı süren Togolu golcü Emmanuel Adebayor katılmadı.

Medipol Başakşehir'de Adebayor'un yanı sıra takımdan ayrı çalışan ve tedavileri devam eden Hakan Özmert, Egemen Korkmaz ile Stefano Napoleoni'nin de Gaziantepspor ile yapılacak müsabakada kadroda yer alması beklenmiyor.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşu ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Gaziantepspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirGaziantepsporMaç
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