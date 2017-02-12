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Medipol Başakşehir fırsatı değerlendiremedi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, bu mağlubiyetle Beşiktaş'ın yenildiği 20. haftada liderliğe yükselme şansını kullanamadı.

Medipol Başakşehir fırsatı değerlendiremedi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, bu mağlubiyetle Beşiktaş'ın yenildiği 20. haftada liderliğe yükselme şansını kullanamadı.

12 Şubat 2017 Pazar 16:17
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Medipol Başakşehir fırsatı değerlendiremedi

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın sağ kanattan yaptığı ortada, Mustafa Pektemek topu göğsüyle önüne indirmek istedi, ayağından açılan topa vuramadan kaleci Ramazan Köse yattı ve topu kontrol etti.

10. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Castro'nun sol kanattan kullandığı kornerde ön direğe gelen topu Sadiku kafa ile arka direğe aşırdı. Arka direkte Adem Büyük'ün kayarak vurduğu topa, kale çizgisi üzerinde Titi ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

11. dakikada Emre Belözoğlu'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Ramazan Köse topu güçlükle kornere çeldi.

13. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Medipol Başakşehir savunmasının çıkarken kaptırdığı topu Eduok, ceza sahasına hareketlenen Adem Büyük'e gönderdi. Kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kalan Adem, aşırtma bir vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

42. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan yaptığı ortada, Mossoro penaltı noktası üzerinde topa kafayı vurdu. Kaleci Ramazan Köse, soluna gelen topu yatarak kontrol etti. 

49. dakikada sol kanattan hızlı gelen Alparslan Erdem, topu ceza yayı üzerinde bekleyen Emre Belöoğlu'na gönderdi. Deneyimli oyuncu, bekletmeden gelişine sol ayak içiyle vuruşunu yaptı, köşeye giden topa kaleci Ramazan Köse çok iyi uzandı ve son anda golü önledi. 

63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Abdullah Durak, ceza yayı üzerine hareketlenen Adem Büyük'e pas verdi. Adem topun gelişine ayak içiyle sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

75. dakikada Turgut Doğan Şahin'in sol kanattan kullandığı korner atışında, altıpasın önünde Veysel Sarı kafayı vurdu, top yandan auta gitti. 

82. dakikada Kasımpaşa 3. golünü buldu. Abdullah Durak'ın pasında Turgut Doğan Şahin sol kanattan hızla atağa çıktı. Turgut Doğan ceza sahasına girer girmez, arka direkteki Eduok'a topu gönderdi. Eduok yerden kayarak topa dokundu ve takımının 3. golünü attı: 3-0.

88. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Kasımpaşa kontratağında Shala, sağ kanattan bindiren Castro'ya pasını gönderdi. Castro, ceza sahası içinde sağ çaprazdan çok sert vurdu ve topu filelerle buluşturdu: 4-0.

Kasımpaşa, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Medipol Başakşehir fırsat tepti

Medipol Başakşehir, bu mağlubiyetle liderlik koltuğuna oturma fırsatını değerlendiremedi.

Turuncu-lacivertliler, böylece ligdeki 2. yenilgisini aldı. Süper Lig'in ikinci yarısına kötü başlayan Medipol Başakşehir, devrenin ilk 3 maçında ikinci kez mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 

Kardemir Karabükspor'un lider Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin ardından 2 puan gerisinde bulunduğu siyah-beyazlı rakibinden liderliği almak için Kasımpaşa maçına çıkan turuncu-lacivertli takım, bu yenilgiyle 42 puanda kaldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirKasımpaşaOncevatan
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