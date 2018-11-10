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Medipol Başakşehir deplasmanda kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Medipol Başakşehir deplasmanda kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:32
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Medipol Başakşehir deplasmanda kazandı

RİZE 

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

51. dakikada Mahmut Tekdemir'in yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu yatarak kornere çeldi.

52. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Visca'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunda yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

64. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Visca'nın yerden sert ortasında, altı pas içerisinde müsait durumdaki Bajic'in vuruşunda, top ağlara gitti: 0-2.

70. dakikada Visca'nın sağ çaprazda yaklaşık 40 metre topu sürdükten sonra ceza sahası köşesinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

79. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Sol taraftan Umar'ın ceza sahası içerisine yerden ortasında Vedat Muric'in penaltı noktası üzerinde plase vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA

Son Güncelleme: 10.11.2018 18:37
Anahtar Kelimeler:
RizesporMedipol Başakşehir
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