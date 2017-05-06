Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93928
ALTIN
140.019
DOLAR
3.5441
STERLIN
4.5999
EURO
3.8951
İlker Özdemir ‘Yağmurlar’la geldi
lker Özdemir ‘Yağmurlar’la geldi
Karatede 2 altın madalya
Karatede 2 altın madalya
İhracatçıların Rusya beklentisi
İhracatçıların Rusya beklentisi
Yaşlılara bir tuşla 'hizmet'
Yaşlılara bir tuşla 'hizmet'
Djokovic'ten 'yenilik' operasyonu
Djokovic'ten 'yenilik' operasyonu

Medipol Başakşehir deplasmanda galip

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Medipol Başakşehir deplasmanda galip

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi.

06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:23
22 Okunma
Medipol Başakşehir deplasmanda galip

ANTALYA

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

14. dakikada sağ kanattan Mbilla'nın ortasında, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti. 

19. dakikada Sandro'nun defans arkasına attığı topla ceza sahasına giren Celustka'nın vuruşunda, kaleci Volkan Babacan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

26. dakikada sol kanattan ceza sahasına girerek çizgiye inen Adebayor'un ortasında, arka direkte müsait durumda topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 

35. dakikada sol kanattan Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Adebayor'un vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın penaltı noktası üzerindeki müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

58. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mbilla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı. 

67. dakikada Motta'nın sol kanattan ortasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Celustka'nın vuruşunda, penaltı noktası üzerinde Salih Dursun meşin yuvarlağı kafayla tamamladı. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 

89. dakikada Medipol Başakşehir karşılaşmada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Emre Belözoğlu'nun ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Napoleoni'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

90+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan El Kabir'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAntalyasporönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkentte 3 puan Adanaspor'un
Başkentte 3 puan Adanaspor'un
Trabzonspor evinde yenildi
Trabzonspor evinde yenildi
Karatede 2 altın madalya
Karatede 2 altın madalya
"Ligin en zor maçına çıkıyoruz"
"Ligin en zor maçına çıkıyoruz"
Fenerium 'Angry Birds' ile iş birliği yaptı
Fenerium 'Angry Birds' ile iş birliği yaptı
Djokovic'ten 'yenilik' operasyonu
Djokovic'ten 'yenilik' operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ