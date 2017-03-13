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Medipol Başakşehir deplasmanda 3 puan aldı

Spor Toto Süper Lig'de, Atiker Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'e 3-0 yenildi.

Medipol Başakşehir deplasmanda 3 puan aldı

Spor Toto Süper Lig'de, Atiker Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'e 3-0 yenildi.

13 Mart 2017 Pazartesi 09:59
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Medipol Başakşehir deplasmanda 3 puan aldı

KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'e 3-0 yenildi.

6. dakikada Mehmet Uslu'nun soldan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

15. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Yalçın Ayhan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

30. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Rangelov'un soldan ortasında, kaleye sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Bajic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

43. dakikada Meha'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında topla buluşan Ali Çamdalı'nın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Medipol Başakşehirli defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

54. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağdan ortasında, ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Adebayor'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

77. dakikada Visca'nın pasıyla ceza yayına yakın bir noktadan topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 

90+3. dakikada Medipol Başakşehir Cengiz Ünder ile farkı 3'e çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Medipol Başakşehir karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehirönce VatanDeplasman
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