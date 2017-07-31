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Medipol Başakşehir-Club Brugge maçını Kovacs yönetecek

Medipol Başakşehir'in Belçika'nın Club Brugge takımıyla 2 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı rövanş maçını, Romanya Futbol Federasyonundan Kovacs yönetecek.

Medipol Başakşehir-Club Brugge maçını Kovacs yönetecek

Medipol Başakşehir'in Belçika'nın Club Brugge takımıyla 2 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı rövanş maçını, Romanya Futbol Federasyonundan Kovacs yönetecek.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:40
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Medipol Başakşehir-Club Brugge maçını Kovacs yönetecek

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 2 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı rövanş maçını, Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Kovacs düdük çalacak.

Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene'nin yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Iulian Calin olacak.

Medipol Başakşehir ile Club Brugge arasında Belçika'da oynanan ilk karşılaşma 3-3 berabere bitmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirUEFA
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