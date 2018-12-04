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Medipol Başakşehir, Adana Demirspor deplasmanında

Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Adana Demirspor deplasmanında

Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

04 Aralık 2018 Salı 10:00
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Medipol Başakşehir, Adana Demirspor deplasmanında

İSTANBUL

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Bu sezon kupaya 5. turdan dahil olan turuncu-lacivertli ekip, rövanş mücadelesi öncesinde deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.

Mücadele 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem bu karşılaşmada forma giyemeyecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAdana DemirsporZiraat Türkiye Kupası
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