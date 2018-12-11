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Medipol Başakşehir 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Medipol Başakşehir 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

11 Aralık 2018 Salı 09:34
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Medipol Başakşehir 3 puanı tek golle aldı

AFYONKARAHİSAR

Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Medipol BaşakşehirMKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

8. dakikada Medipol Başakşehir oyuncusu Caicara'ya yapılan faulün ardından ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Visca, bekletmeden yaptığı düzğün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

25. dakikada Medipol Başakşehir'de Caicara'nın sağdan ortasına ceza sahası içinde İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, Altay Bayındır tehlikeyi önledi.

43. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında, Faty'nin pasında topu önüne alan Cerci'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

55. dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, Altay Bayındır'ın müdahale ettiği top kornere gitti.

77. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında, ceza sahası önünde İlhan Parlak'in pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Müsabakanın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları gol getirmezken, Medipol Başakşehir maçtan 1-0 galip ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüMedipol BaşakşehirFutbolSpor Toto Süper Lig
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