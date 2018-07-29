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Matic sezon başında oynayamayacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Sırp orta saha oyuncusu Matic, sakatlığı yüzünden yeni sezonun başlangıcını kaçıracak.

Matic sezon başında oynayamayacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Sırp orta saha oyuncusu Matic, sakatlığı yüzünden yeni sezonun başlangıcını kaçıracak.

29 Temmuz 2018 Pazar 13:19
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Matic sezon başında oynayamayacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic, sakatlığı yüzünden yeni sezonun başlangıcını kaçıracak.

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Liverpool'a 4-1 yenildikleri maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, hazırlık kampına gelen ancak sahaya çıkmayan Matic'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

FIFA Dünya Kupası'nda Sırbistan Milli Takımı forması giyen Matic'in, turnuva sonrası ilk kez 24 Temmuz'da takımla çalıştığını paylaşan Mourinho, "Dünya Kupası'ndan sakat döndü. İzin dönemi de iyileşmesi için yeterli olmadı. Sonrasında ameliyat edildi. Sezon başında bizimle olamayacak. Ne zaman döneceğini şu an için bilemiyorum." ifadelerini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigManchester UnitedNemanja Matic
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