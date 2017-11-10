Masa tenisinde heyecan İstanbul'da yaşanacak

Masa Tenisi Süper Ligleri'nde 2. etap maçlarına hafta sonu İstanbul ev sahipliği yapacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkek ve Kadınlar Süper Ligleri'nde müsabakalar Bayrampaşa Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Yarın başlayacak 2. etap müsabakaları, 12 Kasım Pazar günü sona erecek.

Adana'daki sezon açılışının ardından Erkekler Süper Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Expotim, Kadınlar Süper Ligi'nde de Ankara TİGEM Spor, Fenerbahçe, Bursaspor, Kocasinan Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor yenilgisiz sıralanıyor.

Süper Ligler'de 3. etap müsabakaları 9-10 Aralık'ta İzmir'de yapılacak. 6 etaptan oluşan liglerde sezon Antalya'da 26-27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek son etap maçlarıyla tamamlanacak.