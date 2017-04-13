Masa’da Türk finali

Masa Tenisi Avrupa Bayanlar ETTU Kupası’nda iki Türk takımı Bursa Büyükşehir Belediye Spor ve Ankara TİGEM finale yükseldiler. Bursa Büyükşehir Belediye Spor - Ankara TİGEM final serisinin ardından kupa 3.kez Türkiye’ye gelmiş olacak. Avrupa Bayanlar ETTU Kupası’nı Fenerbahçe 2012 ve 2013 yıllarında kazanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Spor geçen sezon ikinciliği elde etmişti. ETTU Kupası tarihinde aynı ülkenin takımları 15.kez birbirleriyle finalde karşılaşacaklar. Daha önce Alman takımları 9 kez, Macar takımları ise 5 kez finali kendi aralarında oynamışlardı.

Avrupa Bayanlar ETTU Kupası’na 2.tur gruplardan başlayan Ankara TİGEM, sırasıyla DT Diddeleng (Hol) 3-0, ASD Tennistavolo Norbello (İta) 3-0, Irun Leka Enea (İsp) 3-1 yenerken, ACD de Sao Joao (Por) takımına 3-2 yenildi. Grubunu 2.sırada tamamlayan Ankara TİGEM tur atladı. Tek maçlık eleme sistemiyle oynanan turlarda temsilcimiz 3.turda Sırbistan´ın Novi Sad takımını deplasmanda 3-2, 4.turda ise Çekya´nın TTC Moravsky

Krumlov takımını yine deplasmanda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. TİGEM Spor, çeyrek finalde Alman TuS Driburg ekini Ankara’da 3-1 yenerken, deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen set averajıyla yarı finale yükseldi. TİGEM Spor yarı finalde Rusya’nın TTC Kazan ekibini Ankara´da 3-1, Rusya´da ise 3-2 yenerek finale yükselen taraf oldu.

Bu sezon Avrupa mücadelesine Bayanlar Şampiyonlar Ligi’nden başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Spor, grubunu 3.sırada tamamlayarak yoluna ETTU Kupası çeyrek finalinden devam etti. Bursa Büyükşehir Belediye Spor, çeyrek finalde Macaristan’ın Budaorsi 2i Sport Club takımı ile iki maçını da deplasmanda yaptı. İlk maçta rakibine 3-2 yenilen Bursa Büyükşehir Belediye Spor, bir gün sonra oynanan rövanş maçını 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Bursa Büyükşehir Belediye Spor, yarı finalde geçen yıl finalde kupayı kıl payı kaybettiği Fransa’nın CP Lyssois Lille Metropole takımını deplasmanda 3-2, Bursa´da ise 3-1 yenerek üstü üste ikinci kez finale yükseldi.

Avrupa Bayanlar ETTU Kupası finalinin ilk maçı 5 Mayıs 2017 günü Ankara’da Mamak Spor Salonunda, rövanş maçı ise 12 Mayıs 2017 günü Bursa BUSKİ Spor Salonunda oynanacak.



OKULLARARASI KÜÇÜK ERKEKLER FUTBOL DA KAVACIK BORSA OKULU ŞAMPİYON OLDU

2016-17 Dönemi Okullarası Futbol Müsabakalarının finallerinden birisi de Küçük Erkekle Kategorisinde gerçekleşti. Bu kategoride sezonun Şampiyonu Kavacık Borsa Ortaokulu oldu. Final müsabakasında Kavacık Selahattin Karakaşlı İmam-Hatip Ortaokulu ile karşı karşıya gelen başarılı okul takımı karşılaşmadan 5-1 galibiyetle ayrılıp mutlu sona ulaştı. Maça ait ilginç bir notta her iki okul takımının futbolcularının Kavacıkspor Kulübünde top oynuyor olmaları idi. Karşılaşmanın ardından Şampiyon Kavacık Borsa Ortaokulu Müdürü Seçkin Doğan, Sosyal Medya vasıtası ile şu paylaşımda bulundu;

"Beykoz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Küçükler Futbol müsabakaları ŞAMPİYONU okulumuz öğrencilerini tebrik ederim. Ayrıca kendilerini turnuvaya hazırlayan Kavacık Spor Kulübü Futbol Direktörü Murat Yılmaz kardeşim ve Okulumuz Beden Eğitimi Öğretmeni Vildan Yaman Özyurt a teşekkürlerimi sunarım. “

U19 İstanbul Elemeleri eşleşmeleri belli oldu

U19 İstanbul Elemeleri eşleşmeleri belli oldu

Türkiye U19 Şampiyonası'na gidecek 14 İstanbul ekibini belirleyecek eşleşmeler belli oldu.

Türkiye U19 Şampiyonası İstanbul elemelerinin kuraları Orhan Saka Amatörler Evi'nde çekildi. Geçen yılın Türkiye U19 Şampiyonu Feriköyspor salonda uzun süre alkışlandı.

1. TUR (Kazananlar Türkiye Şampiyonası'na gider)

(1) Gazi Mahallesi - Eroğluspor

(2) Öz Alibeyköyspor - Gaziosmanpaşaspor

(3) Sefaköy Kartalspor - Küçükçekmecespor

(4) Kuştepespor - Feriköyspor

(5) Erokspor - Kartal Bulvarspor

2. TUR (Kazananlar Türkiye Şampiyonası'na gider)

(1 Mağlubu) - (2 Mağlubu)

(3 Mağlubu) - (4 Mağlubu)

(5 Mağlubu) - Çeliktepespor

Arnavutköy Bld - Büyükçekmece Bld

Paşabahçespor - Aydınlıspor

İFA - Modafenspor

Tepebağ Kültürspor - Altınovaspor

Avcılar Bld - Bayrampaşa Tunaspor

Bağlarbaşıspor - Beykoz 1908



LİSELER GENÇ ERKEKLERDE CELAL ARAS ANADOLU LİSESİ ŞAMPİYON OLDU

2016-17 Eğitim-Öğretim Dönemi Okullararası Spor Karşılaşmalarında sonuçlar alınmaya başlandı. Lise Genç Erkeklerde Şampiyon Celal Aras Lisesi oldu. Çarşamba günü gerçekleşen final müsabakası beklendiği gibi büyük bir heyecana sahne oldu.

3 grupta lig usulü oynanan maçlar sonucunda gruplarında birinci ve ikinci olan takımlar final grubuna çıktılar. Final grubu maçları sonunda bugün Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Meslek lisesi ile Celal Aras Anadolu Lisesi Final oynadı. Sahada alkışlanacak bir kalitede geçen müsabakanın ardından normal süre 2-2 berabere bitti.

Ardından statü gereği geçilen seri Penaltı Atışları sonrasında Celal Aras Anadolu Lisesi Şampiyon oldu. Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam-Hatip Lisesi ise Şampiyonayı 3.sırada tamamladı.