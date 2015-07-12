Marquez'den sezonun 2. galibiyeti

İSTANBUL - Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 9. ayağı, Almanya'nın 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden koşuldu.

Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, "pole" pozisyonunda başladığı mücadelenin başlarında yerini koruyamamasına rağmen 5. turda tekrar ele geçirdiği liderliği yarışın sonuna kadar sürdürdü. Son 2 yılın dünya şampiyonu Marquez, bitiş çizgisini 41.01.087'lik süresiyle ilk sırada geçti.

Repsol Honda'nın diğer İspanyol sürücüsü Dani Pedrosa, Marquez'in 2.226 saniye gerisinde 2. sırayı aldı. Movistar Yamaha'nın İtalyan pilotu Valentino Rossi ise liderin 5.608 saniye arkasında 3. sıranın sahibi oldu.

Şampiyona lideri Rossi, yarış sonunda puanını 179'a çıkardı. İtalyan sürücüyü, 166 puanı bulunan İspanyol takım arkadaşı Jorge Lorenzo ve 118 puanlı Ducati'nin İtalyan pilotu Andrea Iannone izledi.

Sezonun 10. yarışı, Indianapolis Grand Prix'si 9 Ağustos'ta koşulacak.