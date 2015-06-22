Mario Mandzukic resmen Juventus’ta

ROMA - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i transfer etti.

Mandzukic, Torino'daki kulüp binasında düzenlenen törende, kendisini 4 yıllık siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Hırvat oyuncu, imza töreninde yaptığı açıklamada, takıma faydalı olmak istediğini belirterek, "Bu yeni macera için hazırım. Elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum. Teknik direktörümüz de beni iyi tanıyor ve daha da iyi olmamı sağlayacaktır. Juventus'a karşı oynamak zorluydu. Olağanüstü oyuncuları var. Çok iyi bir takımız. Ben de faydalı olmak istiyorum" diye konuştu.

Juventus'tan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Mandzukic için İspanyol takımına 3 taksitte 19 milyon avro ödeneceği belirtildi.