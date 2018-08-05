Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796
"Türk müziği evrenseldir"
"Türk müziği evrenseldir"
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle Aramızda
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle...
Maas'dan Türkiye açıklaması
Maas'dan Türkiye açıklaması
'Tokken denize girmeyin'
'Tokken denize girmeyin'
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı

Mario Gomez Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Stuttgart'ta forma giyen ve bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Mario Gomez, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Mario Gomez Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Stuttgart'ta forma giyen ve bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Mario Gomez, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

05 Ağustos 2018 Pazar 18:30
0 Okunma
Mario Gomez Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'ta forma giyen ve bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Mario Gomez, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Gomez, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, milli takımdaki döneminin kolay geçmediğini ancak milli formayı giymenin çok güzel olduğunu belirtti.

Milli takımda birçok kişiyi tanıma imkanı bulduğunu ifade eden 33 yaşındaki futbolcu, "Çok sayıdaki genç ve yetenekli gence hayallerini gerçekleştirmeye, kendilerini kanıtlamaya, tecrübe kazanmaya ve Almanya adına en iyisini başarmaları için fırsat vermenin ve yer açmanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin her zaman Almanya Milli Takımı'na bağlı kalacağını ifade eden Gomez, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda teknik direktörün "ihtimal dışı sebeplerden dolayı" kendisine ihtiyaç duyması durumunda milli takımda yer almaya hazır olacağını çünkü bu takıma sevgisinin devam ettiğini kaydetti.

2010 ve 2018'deki dünya kupaları ile 2008, 2012 ve 2016 Avrupa şampiyonalarına katılan Gomez, Almanya Milli Takımı'nda oynadığı 78 maçta 31 gol kaydetti.

Gomez, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Mesut Özil'den sonra Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıklayan ikinci futbolcu oldu.

Almanya, Rusya'daki organizasyonda gruplardan çıkamamış ve turnuvaya erken veda etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanya Birinci Futbol LigiMario Gomez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Üç büyükler' dostluk turnuvasında buluştu
'Üç büyükler' dostluk turnuvasında buluştu
Çekya'da kazanan Dovizioso
Çekya'da kazanan Dovizioso
Beşiktaş'tan Demba Ba'ya destek
Beşiktaş'tan Demba Ba'ya destek
'Sezonun ilk yarısı bizim için çok zor geçecek'
'Sezonun ilk yarısı bizim için çok zor geçecek'
Benfica-Fenerbahçe maçına Belaruslu hakem
Benfica-Fenerbahçe maçına Belaruslu hakem
Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri satışta
Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri satışta
"Yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadık"
"Yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadık"
"Tek amacımız kupayı kaldırmak"
"Tek amacımız kupayı kaldırmak"
Video Yardımcı Hakem sistemi futbolumuzda çığır açacak
Video Yardımcı Hakem sistemi futbolumuzda çığır açacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ