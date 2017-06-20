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Maradona: Ronaldo bambaşka bir seviyede

Arjantinli efsane futbolcu Maradona, "Ronaldo bambaşka bir seviyede. Tam bir canavar. Keşke Arjantinli olsaydı." dedi.

Maradona: Ronaldo bambaşka bir seviyede

Arjantinli efsane futbolcu Maradona, "Ronaldo bambaşka bir seviyede. Tam bir canavar. Keşke Arjantinli olsaydı." dedi.

20 Haziran 2017 Salı 12:05
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Maradona: Ronaldo bambaşka bir seviyede

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'dan övgüyle bahsetti.

Arjantin televizyon kanalı TyC Sports'a konuşan Maradona, Portekizli yıldızın son yıllarda form grafiğinde önemli bir çıkış yakaladığını belirterek, "Ronaldo bambaşka bir seviyede. Tam bir canavar. Keşke Arjantinli olsaydı." dedi.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile Ronaldo'yu kıyaslayan 56 yaşındaki futbol adamı, "Yine de Messi'yi tercih ederim. Futbol oynarken zevk alıyor ve rakiplerini kolaylıkla geçebiliyor." diye konuştu.

Messi'nin henüz Dünya Kupası kaldıramadığını hatırlatan Maradona, "Messi'nin olimpiyat madalyası var. Ama Dünya Kupası'nı takımın yardımı olmadan tek başına kazanamaz. Bunu başaramasa da onu hatırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2017 12:09
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