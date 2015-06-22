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'Maradona FIFA başkanlığına aday'

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın, istifa edecek Sepp Blatter'in yerine FIFA başkanlığına aday olacağı öne sürüldü

'Maradona FIFA başkanlığına aday'

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın, istifa edecek Sepp Blatter'in yerine FIFA başkanlığına aday olacağı öne sürüldü

22 Haziran 2015 Pazartesi 11:08
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'Maradona FIFA başkanlığına aday'

ANKARA - Uruguaylı gazeteci ve yazar Victor Hugo Morales, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Maradona ile FIFA başkanlığı hakkında görüştüğünü belirterek, "Maradona, FIFA'ya başkan adayı olacağını söyledi ve bunu açıklamam için beni görevlendirdi" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Arjantinli eski futbolcunun FIFA başkanlığına adaylığını koyacağını ve onu destekleyeceğini ay başında ifade etmişti.

Sepp Blatter'in istifa edeceğini açıklamasının ardından Maradona'nın yanı sıra Brezilyalı eski yıldız futbolcu Zico ve Liberya Futbol Federasyonu Başkanı Musa Bility de FIFA'da başkanlık görevine talip olabileceklerini belirtmişti.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 11:23
Anahtar Kelimeler:
önce VatanFIFA
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