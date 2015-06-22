'Maradona FIFA başkanlığına aday'

ANKARA - Uruguaylı gazeteci ve yazar Victor Hugo Morales, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Maradona ile FIFA başkanlığı hakkında görüştüğünü belirterek, "Maradona, FIFA'ya başkan adayı olacağını söyledi ve bunu açıklamam için beni görevlendirdi" dedi.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Arjantinli eski futbolcunun FIFA başkanlığına adaylığını koyacağını ve onu destekleyeceğini ay başında ifade etmişti.



Sepp Blatter'in istifa edeceğini açıklamasının ardından Maradona'nın yanı sıra Brezilyalı eski yıldız futbolcu Zico ve Liberya Futbol Federasyonu Başkanı Musa Bility de FIFA'da başkanlık görevine talip olabileceklerini belirtmişti.

