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Manisa'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Akhisarspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Manisa'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Akhisarspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 19:18
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Manisa'da puanlar paylaşıldı

MANİSA 

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Akhisarspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. 

İlk yarı

16. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta, sağ kanattan topu taşıyan Josue'nin pasında ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Seleznov, şutunu çekti. Kaleci Sehic topa müdahale ederek gole izin vermedi.

20. dakikada Akhisarspor'un orta alana yakın bir bölgeden kazandığı serbest atışta Josue, ceza sahasına ortasını yaptı. Uygun durumda Onur Ayık topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

25. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Konuk ekibin hızlı gelişen atağında, Munsy ile paslaşan Auremir, ceza sahası dışından attığı sert şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

27. dakikada sağ kanattan Lopes'in ceza sahasına ortasında Seleznov topa dokundu. Kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

34. dakikada Akhisarspor, penaltı kazandı. Josue'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunması topu uzaklaştırdı. Akhisarsporlu oyuncuların itirazı üzerine pozisyon için Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran maçın hakemi Mete Kalkavan, Munsy'nin topa elle müdahale ettiğini tespit ederek, penaltı noktasını gösterdi.

Öte yandan hakem Mete Kalkavan, yedek kulübesinde pozisyona itirazlarını sürdüren Manu'ya sarı kart gösterdi.

38. dakikada Akhisarspor beraberliği sağladı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Güray Vural'ın vuruşunda, kaleci Sehic'in müdahale ettiği top yan direğe de çarparak filelere gitti: 1-1

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı. 

İkinci yarı

72. dakikada Akhisarspor ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta, Eray Ataseven'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Seleznov, rakiplerini çalımladıktan sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 

88. dakikada Akhisarspor atağında, Regattin'in ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Seleznov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti. 

Müsabaka 1-1 sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporBüyükşehir Belediye ErzurumsporSpor Toto Süper LigFutbol
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