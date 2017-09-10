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Manchester United puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester United, konuk olduğu Stoke City ile 2-2 berabere kaldı.

Manchester United puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester United, konuk olduğu Stoke City ile 2-2 berabere kaldı.

10 Eylül 2017 Pazar 11:44
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Manchester United puan kaybetti

ANKARA - İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester United, konuk olduğu Stoke City ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 4. hafta mücadelesinde Stoke City, ilk 3 maçını kazanan Manchester United'ı ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Stoke City, 43. dakikada Maxim Choupo-Moting'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Manchester United, 45. dakikada Marcus Rashford ile ağları sarsarak skoru 1-1'e getirdi ve iki takım soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester United, 57. dakikada Romelu Lukaku'nun fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Stoke City'de Choupo-Moting, kendisinin ve takımının ikinci golüne 63. dakikada imza attı ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Bu skorla Manchester United, puanını 10'a çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmaya devam etti. Stoke City ise 5 puan ve maç fazlasıyla 10'uncu sıraya yükseldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedÖnce Vatan Gazetesi
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