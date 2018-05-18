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Manchester City Guardiola'nın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2020-21 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Manchester City Guardiola'nın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2020-21 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

18 Mayıs 2018 Cuma 09:54
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Manchester City Guardiola'nın sözleşmesini uzattı

ANKARA 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016 yazından bu yana takımın başında bulunan 47 yaşındaki Guardiola, kendisini 3 yıl daha Manchester City'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Manchester CityPep Guardiola
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