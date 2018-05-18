Manchester City Guardiola'nın sözleşmesini uzattı

ANKARA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016 yazından bu yana takımın başında bulunan 47 yaşındaki Guardiola, kendisini 3 yıl daha Manchester City'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
AA
İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2020-21 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
ANKARA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016 yazından bu yana takımın başında bulunan 47 yaşındaki Guardiola, kendisini 3 yıl daha Manchester City'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
AA