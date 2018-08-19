Manchester City 6 golle kazandı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Huddersfield Town'ı 6-1 yendi.

Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manchester City'nin gollerini, 25, 35 ve 75. dakikalarda Sergio Agüero, 31. dakikada Gabriel Jesus, 48. dakikada David Silva ve 84. dakikada Terence Kongolo (kendi kalesine) attı.

Misafir ekibin golü ise 43. dakikada Jon Gorenc Stankovic'ten geldi.

Son şampiyon Manchester City, sezona 2'de 2 yaparak başlarken, Huddersfield Town 2. maçından da puansız ayrıldı.