Maliye Bakanı Ağbal'dan 'hurda araç' açıklaması

ANKARA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu bulunup 20 yaş ve üzerinde model yılı olan motorlu araç sayısı yaklaşık 2,1 milyon. Bunların yaklaşık 355 bini kamyon, kamyonet, çekici, 1,6 milyonu otomobil, arazi taşıtı, motosiklet gibi araçlar. 100 bin civarında da minibüs, otobüs, panelvan var. Yaklaşık 2,1 milyon araç diyoruz ama tabii aracın kullanılamaz durumda olması önemli. Fenni muayenelerini yaptırmış, kullanılabilir araçlar bakımından başvuru olacağını düşünmüyorum." dedi.