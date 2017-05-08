Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94353
ALTIN
141.251
DOLAR
3.5580
STERLIN
4.6130
EURO
3.8955
'Astronotlar için egzersiz kıyafeti'ne uluslararası ödül
'Astronotlar için egzersiz kıyafeti'ne uluslararası...
Küçük Emir Ege ilik nakli bekliyor
Küçük Emir Ege ilik nakli...
Aziz Yıldırım hakkında soruşturma
Aziz Yıldırım hakkında soruşturma
Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisini Çakır yönetecek
Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisini Çakır...
Sanat aslında zor zamanlar içindir
Sanat aslında zor zamanlar içindir

Maliye Bakanı Ağbal'dan 'hurda araç' açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, 1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılmasına ilişkin düzenlemenin 2,1 milyon aracı kapsadığını belirtti.

Maliye Bakanı Ağbal'dan 'hurda araç' açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, 1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılmasına ilişkin düzenlemenin 2,1 milyon aracı kapsadığını belirtti.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:12
49 Okunma
Maliye Bakanı Ağbal'dan 'hurda araç' açıklaması

ANKARA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu bulunup 20 yaş ve üzerinde model yılı olan motorlu araç sayısı yaklaşık 2,1 milyon. Bunların yaklaşık 355 bini kamyon, kamyonet, çekici, 1,6 milyonu otomobil, arazi taşıtı, motosiklet gibi araçlar. 100 bin civarında da minibüs, otobüs, panelvan var. Yaklaşık 2,1 milyon araç diyoruz ama tabii aracın kullanılamaz durumda olması önemli. Fenni muayenelerini yaptırmış, kullanılabilir araçlar bakımından başvuru olacağını düşünmüyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıHurda Araç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Amaç Etnospor Kültür Festivali'ni olimpik hale getirmek'
'Amaç Etnospor Kültür Festivali'ni olimpik hale getirmek'
Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisini Çakır yönetecek
Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisini Çakır yönetecek
Beşiktaş iki haftada avantajını yitirdi
Beşiktaş iki haftada avantajını yitirdi
Çaykur Rizespor Bursaspor'u farklı yendi
Çaykur Rizespor Bursaspor'u farklı yendi
Derbi'de ilk 11'ler belli oldu
Derbi'de ilk 11'ler belli oldu
Basketbol maçı öncesi olay
Basketbol maçı öncesi olay

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ