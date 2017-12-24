Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
İstanbul'da kar başladı...
İstanbul'da kar başladı...
Bin 554 gün sonra...
Bin 554 gün sonra...

Malatyaspor, Kayseri'de galip

Süper Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Malatyaspor, Kayseri'de galip

Süper Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 yendi.

24 Aralık 2017 Pazar 18:41
0 Okunma
Malatyaspor, Kayseri'de galip
banner84

KAYSERİ - 

ilk yarı

11. dakikada gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Pereira'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Murat Yıldırım'ın ceza alanı içinde sol çaprazdan attığı şutta kaleci Lung topu kornere çeldi.

20. dakikada sağ kanattan topu getiren Tiago Lopes savunma arkasına sarkan Deniz Türüç'ün koşu yoluna topu gönderdi. Meşin yuvarlakla buluşan Deniz Türüç çizgiye indikten sonra kale alanına gönderdiği pasa Umut Bulut'un uçarak attığı kafa şutunda kaleci Ertaç Özbir topu güçlükle kurtardı.

22. dakikada Mina'dan topu kapan Deniz Türüç'ün ceza alanında sol çaprazdan şutunda kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı önledi.

45. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanattan Pereira'nın ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Boutaib'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

ikinci yarı 

53. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Atilla Turan'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Bia'nın ön direkten yaptığı vuruşta kaleci Ertaş Özbir topu ayağıyla uzaklaştırdı. 

81. dakikada Espinoza'nın ceza sahası dışından şutunda Ertaç Özbir topa hakim oldu. 

Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKayseriÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Konya'da gol var kazanan yok
Konya'da gol var kazanan yok
Konya'da Kudüs koreografisi
Konya'da Kudüs koreografisi
Bursa'da beraberlik
Bursa'da beraberlik
Beşiktaş Sivas'ta kayıp
Beşiktaş Sivas'ta kayıp
Bin 554 gün sonra...
Bin 554 gün sonra...
Fatih Terim'in alacağı ücret açıklandı
Fatih Terim'in alacağı ücret açıklandı
11 Rus sporcuya ömür boyu men
11 Rus sporcuya ömür boyu men

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ