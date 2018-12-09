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Malatyaspor ikinci yarı güldü

EY Malatyaspor, BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

Malatyaspor ikinci yarı güldü

EY Malatyaspor, BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

09 Aralık 2018 Pazar 19:36
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Malatyaspor ikinci yarı güldü

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u karşılaşmanın ikinci yarısında attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

3. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Emrah Başsan'ın direkt kaleye gönderdiği şuta top, kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle ceza yayı içinde Özer Hurmacı'nın önünde kaldı. Özer Hurmacı'nın, müsait pozisyonda çektiği şut savunmadan döndü.

16. dakikada ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Özer Hurmacı'nın ortasına ceza sahası içinde hareketlenen Taylan Antalyalı'nın çektiği şutu kaleci Fanolle, kornere çeldi.

25. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında buluşan İbrahim Akdağ'ın bekletmeden kaleye çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor penaltı şansını değerlendirerek öne geçti. Taylan Antalyalı'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sunu, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada penaltı kullanmak için topun başına geçen Scuk, kaleci Farnolle'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı soldan ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0

62. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tshabalala'nın kaleye aşırtma gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

67. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan topla buluşan Erkan Kaş'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya hareketlenen Donald, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-1

70. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ikinci gole çok yaklaştı. Scuk'un ceza sahası içine gönderdiği top, Thy'in kafasından sektikten sonra Lokman Gör'ün önünde kaldı. Kaleci Farolle ile karşı karşıya kalan Lokman Gör'ün şutunda meşin yuvarlak, kaleciye çarptıktan sonra yandan kornere çıktı.

73. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'un ikinci gol şansı kale direğinden döndü. Sol kanattan korner kullanan Aleksic'in ortasına ceza sahası içinde hareketlenen Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşu direkten döndü.

78. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Chebake'nin ceza yayının sağ çaprazında yaptığı ortaya ceza sahası içinde hareketlenen Eren Tozlu kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

90+5. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor farkı ikiye çıkardı. Rahman Buğra Çağırhan'nın sol çaprazdan ceza sahası içine yaptığı ara pasında topla buluşan Eren Tozlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3

AA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporBüyükşehir Belediye Erzurumspor
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