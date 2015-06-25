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Malaga Amrabat'ı transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Malaga, Amrabat ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını ve Galatasaray Kulübü'ne Faslı futbolcunun bonservis bedelinin ilk ödemesini yaptığını açıkladı

Malaga Amrabat'ı transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Malaga, Amrabat ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını ve Galatasaray Kulübü'ne Faslı futbolcunun bonservis bedelinin ilk ödemesini yaptığını açıkladı

25 Haziran 2015 Perşembe 22:15
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Malaga Amrabat'ı transfer etti

MADRİD - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Malaga, Nordin Amrabat ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını ve Galatasaray Kulübü'ne Faslı futbolcunun bonservis bedelinin ilk ödemesini yaptığını açıkladı.

İspanyol kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak oynayan Amrabat'ın bonservisinin satın alınmasıyla ilgili opsiyonun geçen 30 Nisan'dan önce yürürlüğe sokulduğu hatırlatılıp, Galatasaray Kulübü tarafından verilen sürenin dolmasından önce ilk ödemenin gerçekleştirildiği duyuruldu. 28 yaşındaki Amrabat'ın geçen sezon tamamlanmadan yeni sözleşmeye imza attığı, şu anda tatilde olduğu ve tatil dönüşünde basına tanıtılacağı bildirildi.

Malaga Kulübü'nün genel direktörü Vicente Casado, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amrabat'ın bonservisi için ilk ödemeyi yaptıklarını belirterek, "Gün içinde para Galatasaray Kulübü'ne ulaştı. Amrabat zaten Malaga'daydı ama artık hiçbir şüphe kalmadı. Amrabat ile konuştum. Çok mutlu olduğunu ve takım arkadaşları ile bir an önce yeni sezon hazırlıklarına başlamak istediğini söyledi. Onu tekrardan basına tanıtacağız, çünkü ekonomik ve sportif anlamda büyük bir transfer" ifadelerini kullandı.

Bu arada Malaga yerel basınında, İspanyol kulübü ile Galatasaray'ın Amrabat'ın bonservisi için 3,5 milyon avroya anlaştığı ve sarı-kırmızılı kulübe yapılan ilk ödemenin de 1,7 milyon avro olduğu belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 09:35
Anahtar Kelimeler:
önce VatanMalaga
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