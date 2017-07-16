Madalya umutlarına kadın eli değecek

ANKARA

Samsun'da 18-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele edecek 97 ülkeden 5'inde kadın sporcuların sayısı, erkeklerden fazla olacak.

İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 40 erkek sporcuya karşılık 67 kadınla oyunlarda yer alacak Çin, bu alanda en çok dikkati çeken ülke oldu.

Kadın sporcuların erkek sporculardan daha fazla olduğu diğer ülkeler Kanada, Estonya, Özbekistan ve Filipinler olacak. Kanada 12 erkek, 15 kadın, Estonya 4 erkek, 7 kadın, Özbekistan ise 4 erkek ve 5 kadın sporcuyla oyunlarda mücadele edecek. Oyunlara tek sporcuyla katılacak Filipinler de madalya umudunu masa tenisinde yarışan Abrianne Dominique Nuevo'ya bağladı.

Bu ülkelere ek olarak Polonya ve İrlanda Cumhuriyeti de eşit sayıda erkek ve kadın sporcuyla organizasyonda yer alacak.

Öte yandan, olimpiyatlarda mücadele edecek 3 bin 105 sporcunun bin 18'ini kadın sporcular oluşturacak.