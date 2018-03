Madalya töreni sırasında evlenme teklifi

Brezilya'da devam eden olimpiyat oyunlarında kadınlar 3 metre tramplen atlamada ikinci olan Çinli sporcu He Zi'ye erkek arkadaşı, madalya töreni sırasında evlenme teklifinde bulundu.

Gümüş madalya kazanan 25 yaşındaki He Zi, ödülünü almak için çıktığı platformda hiç ummadığı bir sürprizle karşılaştı. Erkekler 3 metre tramplen atlamada bronz madalya kazanan 30 yaşındaki erkek arkadaşı Qin Kai, tören sırasında He Zi'nin yanına gelip diz çöktü ve yüzlerce seyirci karşısında evlilik teklif etti. Gözyaşlarını tutamayan He Zi, Qin Kai'nin teklifine olumlu yanıt verdi.

Bu olayı hiç beklemediğini ve çok şaşırdığını vurgulayan He Zi, 6 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşını sevdiği ve güvendiği için teklifi kabul ettiğini söyledi.