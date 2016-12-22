Ziraat Türkiye Kupası

F Grubu ikinci hafta maçında

Medipol Başakşehir

, sahasında TFF 1. Lig temsilcisi

Sivasspor

'u 2-0 mağlup etti.

İki takım da maç öncesi seremoniye polis montu ve şapkasıyla çıkarken, futbolculara, polis üniformalı çocuklar eşlik etti. Futbolcular ve hakemler, ellerinde "79 milyon tek yüreğiz" pankartı taşıdı.

Grupta yaptığı ikinci maçını da kazanan turuncu-lacivertli takım, puanını 6'ya çıkardı.



5. dakikada Beykan Şimşek'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerim Avcı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.

45+1. dakikada Medipol Başakşehir, mücadelede öne geçti. Mustafa Pektemek'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Doka, ceza sahasına girdi. Son çizgiye inen Brezilyalı oyuncunun sert ortasında, savunmada Adem Koçak'a çarpan top, filelerle buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

84. dakikada atılan ara pasında Medipol Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Ergin Keleş, kaleci Ufuk Ceylan'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak savunmada Attamah, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

86. dakikada Adem Koçak'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Ufuk Ceylan topu son anda kornere çeldi.

90+1. dakikada ev sahibi takım, karşılaşmada farkı 2'ye çıkardı. Doka'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar'ın müdahale ettiği top, kale sahasındaki Napoleoni'nin önünde kaldı. İtalyan futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Medipol Başakşehir, iki devrenin uzatma bölümlerinde bulduğu iki golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Takımlardan teröre tepki

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırılarına tepki gösterdi.

Oyuncular, İstiklal Marşı sırasında asker selamı verdi.



"Kazandık, iki maçta 6 puan yaptık"

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 2. hafta maçında TFF 1. Lig takımlarından Sivasspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, grupta 6 puana ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, hedeflerinin grubu ilk sırada tamamlamak olduğunu belirterek, "Grubun ilk haftasında Yeni Amasyaspor ile oyun kalitesi düşük ama sonuç aldığımız bir maç yapmıştık. Bugün özellikle ligde az süre alan futbolcuların performansları önemliydi. Geçen maça göre biraz daha iyi bir oyun vardı. Kazandık, iki maçta 6 puan yaptık. Bunun için mutluyuz." diye konuştu.

Abdullah Avcı, devre arası transfer yapabileceklerini kaydederek, "Devre arasıyla ilgili şu an için bir transfer planımız gözükmüyor. Mevcuttan gitmek isteyen olabiliyor. Transfere açığız. Hem bir kapalılık hem de açıklık var. Kulübün durumuna göre değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik direktör, Sivasspor Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasını istediğini söylediğinin hatırlatılması üzerine, "Sivasspor, ligimize senelerdir renk katan, bir dönem de şampiyonluğu kovalayan bir takım. Çıktıkları bu şampiyonluk yolunda kendilerine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Mücadele beni mutlu etti"

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, hem gençlerin hem de yedek futbolcularının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Futbolcularının güzel ve disiplinli oynadığına vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Maçın 45+1 ve 90+1. dakikalarında yediğimiz goller var. Oyundaki mücadeleden memnunum. Hem gençlerin tecrübe kazanmaları hem de rezerv futbolcuların ligin lider takımı karşısında ortaya koyduğu mücadele beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmasını istediğini belirten Bakkal, "Medipol Başakşehir, Süper Lig'in kaliteli takımı. Abdullah Avcı, inşallah şampiyon olur. Bunu hak ediyor. Biz de kendi ligimize devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

AA