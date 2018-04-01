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M. Başakşehir ikinci yarıda güldü

M. Başakşehir, T.M. Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

M. Başakşehir ikinci yarıda güldü

M. Başakşehir, T.M. Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

01 Nisan 2018 Pazar 19:54
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M. Başakşehir ikinci yarıda güldü

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor'u ikinci yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor, Medipol Başakşehir 

9. dakikada Bilal Kısa'nın ortasında ceza yayı sağ çaprazında göğsüyle topu yumuşatan Seleznov'un vuruşunda, kaleci Volkan Babacan uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

13. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Bilal Kısa'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde topa yükselen Serginho'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Emre Belözoğlu'nun ceza alanı içinde attığı sert şutta, top kaleci Milan Lukac'da kaldı.

44. dakikada Larsson'un ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Seleznov'un yerden vuruşunda, kaleci Volkan Babacan topu uzaklaştırdı.

47. dakikasında Medipol Başakşehir, beraberliği yakaladı. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci'nin yerden ortasıyla arka direkte topla buluşan Elia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 

75. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Alparslan Erdem'in sol çapraza doğru gönderdiği topu karşılayan Visca'nın şutunda, top filelere gitti: 1-2.

85. dakikada Napoleoni'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Alparslan Erdem'in şutunda, top az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
M. BaşakşehirT.M. Akhisarspor
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