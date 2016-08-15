Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Lukas Podolski milli takımı bıraktı

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Lukas Podolski milli takımı bıraktı

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 15:01
471 Okunma
Lukas Podolski milli takımı bıraktı

 Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 

Tecrübeli futbolcu, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da kadrosunda yer aldığı Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını, sosyal medya hesabından duyurdu.

Lukas Podolski, bırakma kararını Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ile paylaştığını belirterek, "Artık milli takımda forma giyemeyeceğim. Bu kararı vermemdeki en önemli sebeplerden biri ailem, onlara daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Bu kararı vermekte çok zorlandım. Milli takımın kalbimde her zaman ayrı bir yeri oldu. Bu her zaman böyle kalacak. EURO 2016 sonrası bu kararı bolca düşünme fırsatı buldum. Her şeyin bir sonu vardır. Benim için de artık Alman Milli Takımı ile ilgili süreç noktalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Alman Milli Takımı için yaptığı işlerden gurur duyduğunu anlatan 31 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Orada geçirdiğim zaman, arkadaşlık ve birliktelikten başka hiçbir şey beni mutlu edemez. İki yaşında kolunun altında topla Almanya'ya gelen bir çocuktan Dünya Kupası'na uzanan yolculuk, rüyalarımın bile ötesine geçti. Alman Milli Takımı ile çok büyük başarılar yakaladım, bu sayede çok iyi insanlar tanıdım çok iyi arkadaşlıklar edindim. Alman Futbol Federasyonuna, takımımızın arka plandaki isimlerine, takım arkadaşlarıma, hocama, Rudi Völler'e, Klinsmann'a, özellikle de Joachim Löw'e çok teşekkür ediyorum. Ancak en büyük teşekkür sizlere ve taraftarlara. Kötü zamanda bile yanımda oldunuz. Umarım desteklerinizin karşılığını verebilmişimdir. Çok teşekkürler. Umarım 2018'de kupa Almanya'ya gider. Artık takımın büyük taraftarlarından biriyim."

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 15:02
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayLukas PodolskiMilli TakımAlmanya Milli Takımı2016 Avrupa Şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ