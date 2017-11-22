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Lukaku'ya gürültü cezası

Manchester United'da forma giyen Romelu Lukaku, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Beverly Hills kentindeki evinde gürültü çıkardığı için 450 dolar para cezası aldı.

Lukaku'ya gürültü cezası

Manchester United'da forma giyen Romelu Lukaku, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Beverly Hills kentindeki evinde gürültü çıkardığı için 450 dolar para cezası aldı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 11:08
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Lukaku'ya gürültü cezası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Romelu Lukaku, gürültü çıkardığı gerekçesiyle mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı. 

İngiliz basınında yer alan habere göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Beverly Hills kentindeki evinde bu yaz düzenlediği partide gürültü çıkardığı için şikayet edilen 24 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 450 dolar ceza ödeyecek.

Yaz transfer döneminde 75 milyon sterlin bonservisle Everton'dan Manchester United'a transfer olan Lukaku, takım arkadaşı Paul Pogba ile Beverly Hills'te çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigManchester UnitedRomelu Lukaku
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