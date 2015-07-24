Luiz Rhodolfo İstanbul'da

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü'nün, transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Brezilyalı futbolcu Luiz Rhodolfo, İstanbul'a geldi.



Sao Paulo'dan Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen Rhodolfo'yu, Beşiktaş Kulübü Protokol Müdürü Ahmet Ateş ve siyah-beyazlı futbol A takımının tercümanlarından Arda Kabaklı karşıladı.



Basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Brezilyalı futbolcuya, havalimanı çıkışında bir grup taraftar yaptıkları tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.



Sağlık kontrolünden geçecek Brezilyalı futbolcunun, resmi sözleşmeye imza attıktan sonra yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren siyah-beyazlı takımın yurt dışı ikinci etap kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.



"Karşılaşmanın karşılığını saha içinde vermek istiyorum"



Rhodolfo, Atatürk Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından BJK TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların kendisini karşılaşmasına değinerek, "Karşılama çok iyiydi. Ben de bu karşılaşmanın karşılığını saha içinde vermek istiyorum" dedi.



Transfer sürecinin yaklaşık 1 ay sürdüğünü anlatan Brezilyalı oyuncu, "Bu süreyi beklemek benim için zor oldu. Gremio ile Beşiktaş arasındaki pazarlıklar bittikten sonra bana karar vermek kaldı. Bu kararı vermek zor değildi. İkinci kez düşünmeden Beşiktaş'a geldim" diye konuştu.



Beşiktaş taraftarlarına mesaj gönderen Rhodolfo, "Taraftarlar bana güvensin. Oynadığım bütün takımlarda kanımın son damlasına kadar mücadele ettim. Beni buraya getirenleri mahcup etmeyeceğim" dedi.

