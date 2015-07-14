Luigi Datome Fenerbahçe Ülker'de

İSTANBUL - Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1987 doğumlu İtalyan forvet ile 2+1 yıllığına anlaşma yapıldı.



Luigi Datome 1987 yılında İtalya'da doğdu. Üç ve dört numaralı pozisyonlarda forma giyebilen 2.03 boyundaki İtalyan oyuncu, profesyonel kariyerine 2003 yılında İtalyan ekibi Montepaschi Siena'da başladı. 2007 yılının şubat ayında İtalya'nın Scafati Basket takımına transfer olan Datome, 2007-2008 sezonunu bu takımda tamamladı. 2008 yılına Virtus Roma'ya giden İtalyan yıldız, 5 sezon bu takımın formasını giydikten sonra 2013 yazında NBA takımlarından Detroit Pistons ile iki yıllık sözleşme imzaladı.



Detroit Pistons'da ilk sezonunda 34 maça çıkan ve 2.4 sayı, 1.4 ribaund ortalamaları yakalayan Datome, 2014-2015 sezonuna Gelişim Ligi’nde geçirdiği dönemin ardından şubat ayında takas ile Boston Celtics'e geçti. Detroit ve Boston formalarıyla çıktığı toplamda 21 normal sezon müsabakasında 5.0 sayı, 1.4 ribaund istatistikleri yakalayan Datome, ortalama 10 dakika parkede kaldı. Datome, son olarak Boston Celtics formasıyla 3 play-off maçında forma giydi ve iki sezonluk NBA kariyerinde 58 maça çıkmış oldu.



Datome, İtalya Milli Takımı'nda da 2007, 2011 ve 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele etti.

