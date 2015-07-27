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Lucescu'nun Fenerbahçe'ye karşı 10. sınavı

Shakthar Donetsk Teknik Direktörü Lucescu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakip olduğu Fenerbahçe'ye karşı yarın 10. resmi maçına çıkacak.

Lucescu'nun Fenerbahçe'ye karşı 10. sınavı

Shakthar Donetsk Teknik Direktörü Lucescu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakip olduğu Fenerbahçe'ye karşı yarın 10. resmi maçına çıkacak.

27 Temmuz 2015 Pazartesi 11:24
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Lucescu'nun Fenerbahçe'ye karşı 10. sınavı
İSTANBUL

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Mircea Lucescu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edeceği Fenerbahçe'ye karşı yarın 10. resmi maçına çıkacak.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı ve Türkiye'de çok önemli başarılara imza atan 70 yaşındaki teknik adam, yıllar sonra tekrar Fenerbahçe'ye rakip oldu.

Ukrayna'da 2004 yılından bu yana çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'le UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'ye rakip olacak Rumen teknik adam, teknik direktörlük kariyerinde daha önce 9 kez sarı-lacivertlilere karşı resmi müsabakaya çıktı.

"Sarı Kanaryalar"ın en büyük rakipleri olan Galatasaray ve Beşiktaş'la şampiyonluklar yaşayan Lucescu, bu takımlarla Fenerbahçe'ye karşı üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Lucescu, Galatasaray'ı çalıştırdığı iki sezonda Fenerbahçe'ye karşı 4 lig ve 1 kupa mücadelesi verdi. Tecrübeli teknik adam lig maçlarında rakibine 2 kez yenilirken, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Kadıköy'de oynanan Türkiye Kupası maçında ise karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları beraberlikle (4-4) sona erdi. Bu karşılaşmada Fenerbahçe, Lucescu'nun Galatasaray'ını penaltılarla mağlup etti.

Beşiktaş'la 2 galibiyet

Lucescu, Beşiktaş'la 100. yıl şampiyonluğu yaşadığı 2002-2003 sezonunda ligde iki maçta da Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı.

Lucescu, Kadıköy'deki tek zaferini de Beşiktaş'la elde etti.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2015 13:05
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Lucescunun Fenerbahçeye Karşı 10. Sınavı
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