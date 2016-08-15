'Lucescu'nun ayrılması bize avantaj sağlayacaktır'

Medipol Başakşehir'in İsveçli futbolcusu Samuel Holmen, yaptığı açıklamada, takımdan ayrılan teknik direktör Mircea Lucescu'nun Shakhtar Donetsk için önemli bir kayıp olduğunu belirterek, "Lucescu'nun ayrılmasından sonra Shakhtar Donetsk'i henüz izlemedim. O uzun yıllar takımın başında olan ve oyuncular için çok büyük anlamlar ifade eden bir hocaydı. Lucescu'nun ayrılması bize olumlu yansıyacaktır ama rakibimiz büyük bir takım ve bizi zorlu maçlar bekliyor." diye konuştu.

Ukrayna ekibi karşısında tur şanslarını değerlendiren İsveçli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Shakhtar Donetsk, Avrupa'nın en önemli takımlarından biri. Avrupa kupalarında önemli tecrübelere sahip, büyük bir kulüp. Hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılara imza attılar. Oynanacak iki maç öncesinde favori Shakhtar Donetsk olarak gözükebilir ama bu futbol. Biz de gelişen ve günden güne daha iyiye doğru giden bir takımız. Evimizde oynayacağımız ilk maçta alacağımız avantajlı bir skorun, bizi bir üst tura taşıyacağına inanıyorum."

"Fenerbahçe maçı iyi bir test olacak"

Holmen, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında da eski takımı Fenerbahçe'ye karşı önemli bir maça çıkacaklarını vurguladı.

Fenerbahçe önünde iyi bir sonuç alacaklarını iddia eden 32 yaşındaki futbolcu, "Geçtiğimiz yıllara baktığımızda büyük takımlara karşı lige başladığımız maçlarda iyi sonuçlar aldığımız görülüyor. Bence Fenerbahçe maçı gücümüzü görmemiz açısından iyi bir test olacak. Bu karşılaşmadan da iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.