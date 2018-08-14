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Liverpool, Salah'ı ihbar etti

İngiliz kulübü Liverpool, araç kullanırken telefonuyla ilgilinen Mısırlı futbolcusu için polisle iletişime geçti.

Liverpool, Salah'ı ihbar etti

İngiliz kulübü Liverpool, araç kullanırken telefonuyla ilgilinen Mısırlı futbolcusu için polisle iletişime geçti.

14 Ağustos 2018 Salı 13:08
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Liverpool, Salah'ı ihbar etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ı, sosyal medyada yer alan görüntüler nedeniyle polise ihbar etti.

Görüntülerde, çocukların da yer aldığı bir yerden arabasıyla geçen 26 yaşındaki yıldız futbolcunun aynı zamanda telefonuyla da ilgilendiği anlaşılınca kulübü Merseyside Polisi ile iletişime geçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuzla görüştükten sonra görüntü ve içeriği hakkında hakkında polisi bilgilendirmeye karar verdik. Konuyla ilgili bundan sonra ne futbolcu ne de kulüp açıklama yapacak." ifadeleri kullanıldı.

Salah, geçen sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 44 gole imza atmış ve kulübünün başarısında önemli rol oynamıştı. "Kırmızılar", UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmış ancak İspanyol ekibi Real Madrid'e 3-1 mağlup olmuşlardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigLiverpoolı Muhammed Salah
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