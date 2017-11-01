Lisanslı sporcu sayısı 100 bin arttı

Türkiye'de lisanslı sporcu sayısı son bir yılda 100 bin artış gösterdi.

Hükümetin 2018 yılı programından derlenen bilgilere göre, Türkiye'de lisanslı sporcu, spor kulübü ve antrenör sayısındaki artış eğilimi 2017 yılında da devam etti.

Geçen yılın eylül ayında 6,8 milyon olan lisanslı sporcu sayısı, 2017 yılının aynı ayı itibarıyla 6,9 milyona ulaştı.

Aynı tarihlerde 13 bin 454 olan spor kulübü sayısı 13 bin 724'e, 221 bin 46 olan antrenör sayısı da 233 bin 70'e yükseldi.

Sporu geniş kitlelere yaymak amaçlanıyor

Spor alanında kaydedilen gelişmelere rağmen, 2018 yılında sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliğinin artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ile başarılı sporcuların yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, halkın spora olan ilgisini artıracak proje ve kampanyalar hayata geçirilecek, spor tesislerine erişim imkanları iyileştirilecek.

Medyada spor yapmayı teşvik edici ve farklı spor branşlarını tanıtıcı programlara yer verilmesi sağlanacak.

Kamuya ait spor tesisleri halka açılacak

Kamuya ait tüm spor tesisleri vatandaşların kullanımına açılacak. Farklı kamu kurum ve kuruluşlarına ve mahalli idarelere ait spor tesislerinin envanteri ve kullanım imkanları, halkın rahatça erişebileceği ve kullanabileceği şekilde internet ortamında paylaşılacak.

İlk ve orta öğretim kademelerinde verilen spor eğitimi iyileştirilecek. Spor eğitimi okul öncesinden başlayarak ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde yaygınlaştırılacak, çocukların farklı spor branşlarıyla uğraşması sağlanacak. Okullara antrenör desteği verilecek, uygun spor alanları oluşturulacak.