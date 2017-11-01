Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111289
ALTIN
156.671
DOLAR
3.8187
STERLİN
5.0690
EURO
4.4439
Engellilerin kadro sevinci
Engellilerin kadro sevinci
Okul sütü ihalesi iptal edildi
Okul sütü ihalesi iptal edildi
'Yazlık sinemalar' geri dönüyor
'Yazlık sinemalar' geri dönüyor
ASELSAN kendini aştı
ASELSAN kendini aştı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Flaş Haber
NEW YORK'TA KANLI SALDIRI
Kapat

Lisanslı sporcu sayısı 100 bin arttı

Son bir yılda lisanslı sporcu sayısı 6,8 milyondan, 6,9 milyona ulaştı.

Lisanslı sporcu sayısı 100 bin arttı

Son bir yılda lisanslı sporcu sayısı 6,8 milyondan, 6,9 milyona ulaştı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:27
0 Okunma
Lisanslı sporcu sayısı 100 bin arttı

Türkiye'de lisanslı sporcu sayısı son bir yılda 100 bin artış gösterdi.

Hükümetin 2018 yılı programından derlenen bilgilere göre, Türkiye'de lisanslı sporcu, spor kulübü ve antrenör sayısındaki artış eğilimi 2017 yılında da devam etti.

Geçen yılın eylül ayında 6,8 milyon olan lisanslı sporcu sayısı, 2017 yılının aynı ayı itibarıyla 6,9 milyona ulaştı.

Aynı tarihlerde 13 bin 454 olan spor kulübü sayısı 13 bin 724'e, 221 bin 46 olan antrenör sayısı da 233 bin 70'e yükseldi.

Sporu geniş kitlelere yaymak amaçlanıyor

Spor alanında kaydedilen gelişmelere rağmen, 2018 yılında sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliğinin artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ile başarılı sporcuların yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, halkın spora olan ilgisini artıracak proje ve kampanyalar hayata geçirilecek, spor tesislerine erişim imkanları iyileştirilecek.

Medyada spor yapmayı teşvik edici ve farklı spor branşlarını tanıtıcı programlara yer verilmesi sağlanacak.

Kamuya ait spor tesisleri halka açılacak

Kamuya ait tüm spor tesisleri vatandaşların kullanımına açılacak. Farklı kamu kurum ve kuruluşlarına ve mahalli idarelere ait spor tesislerinin envanteri ve kullanım imkanları, halkın rahatça erişebileceği ve kullanabileceği şekilde internet ortamında paylaşılacak.

İlk ve orta öğretim kademelerinde verilen spor eğitimi iyileştirilecek. Spor eğitimi okul öncesinden başlayarak ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde yaygınlaştırılacak, çocukların farklı spor branşlarıyla uğraşması sağlanacak. Okullara antrenör desteği verilecek, uygun spor alanları oluşturulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Lisanslı Sporcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"
"Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"
Fenerbahçe'den son 5 sezonun en kötü performansı
Fenerbahçe'den son 5 sezonun en kötü performansı
Lucescu deneyimlerini aktaracak
Lucescu deneyimlerini aktaracak
En çok kazanan tenisçi Federer
En çok kazanan tenisçi Federer
Türkiye İngiltere'yi farklı mağlup etti
Türkiye İngiltere'yi farklı mağlup etti
Konyaspor sahasında Osmanlıspor'u mağlup etti
Konyaspor sahasında Osmanlıspor'u mağlup etti
Sivasspor deplasmanda galip
Sivasspor deplasmanda galip
Çocuk yurdundan antrenörlüğe
Çocuk yurdundan antrenörlüğe
Trabzonspor ile Galatasaray 124. randevuda
Trabzonspor ile Galatasaray 124. randevuda

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ