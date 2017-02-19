Lille gelecek sezon Bielsa'ya emanet

ANKARA - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'in teknik direktörlüğünü, gelecek sezondan itibaren Marcelo Bielsa'nın yapacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Lille ile 61 yaşındaki teknik adam, 1 Temmuz 2017'den itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllığına anlaştı.

Ligue 1'de 2010-2011 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak beklenmedik bir sonuca imza atan Lille, 26 haftanın tamamlandığı bu sezon kümede kalma mücadelesi veriyor.

Kariyerinde Newell's Old Boys, Atlas, Velez Sarsfield, Espanyol, Athletic Bilbao, Marsilya kulüplerinin yanı sıra Arjantin ve Şili milli takımlarını da çalıştıran Bielsa, son olarak 6 Temmuz 2016'da Lazio ile anlaşmış ancak 2 gün sonra görevi bırakmıştı.